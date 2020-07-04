Одесса, Украина, , 12:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Одесскую область, сообщает 4 июля пресс-служба главы государства.

«Глава государства ознакомится с реконструкцией и строительством объектов инфраструктуры в рамках программы «Большое строительство», — сообщает источник.

Кроме того, в планах у Зеленского осмотр портовых терминалов (самые крупные порты области — Одесский, Южный и Ильичевский — ИА REGNUM), ознакомлениес инвестиционными проектами региона и встретча с представителями бизнеса области.

Глава украинского государства также примет участие в мероприятиях по случаю дня военно-морских сил Украины.

Как сообщает одесское издание «Думская»,в рамках визита в Одесскую область Зеленский прибыл в город Южный, для того, чтоб принять участие в открытии стадиона местной общеобразовательной школы №1.

По информации СМИ, украинского лидера встречали в городе Южное не только журналисты и дети, которых пустили на стадион перед приездом главы государства, но и митингующие. Порядка двадцати человек (среди которых сторонники «Партии Шария») собрались у стадиона с плакатами в руках, на которых написано «За что ты нас убиваешь?», «Когда аресты» и «Где реакция» и на которых изображены избитые радикалами люди.

Напомним, ранее на Украине радикалы напали на несколько активистов партии известного украинского блогера Анатолия Шария («Партия Шария»). Один из вопиющих случаев произошел в городе Харькове, где был жестоко избит член «Партии Шария» Никита Роженко. Пострадавший от рук радикалов «Национального корпуса»(организация, деятельность которой запрещена в РФ) молодой человек попал в реанимацию. Отметим, что официальной реакции на происходящее со стороны администрации президента Украины или самого Владимира Зеленского на происходящее не последовало. В связи с этим активисты пытаются донести до президента Украины информацию о произошедшем посредством прихода к местам визита Зеленского с соответствующими плакатами, а также путем написания соответствующих комментариев на официальных страницах Зеленского в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в городе Полтаве национал-радикалами была брошена граната.

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