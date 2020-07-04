Киев, 4 июля 2020, 09:42 — REGNUM Украинские радикалы бросили гранату в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в городе Полтава, чудом не погибла молодая девушка, сообщили 3 июля в пресс-службе политической силы.
В пресс-службе политической силы также призвали президента Украины Владимира Зеленского и его политическую команду перестать «заискивать» перед националистами, придумывать для националистов специальные органы при президенте и «выписывать индульгенции за каждое совершенное злодеяние».
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В политической силе также потребовали самой жесткой реакции правоохранительных органов на совершенный террористический акт, а также привлечения к уголовной ответственности «по всей строгости закона» всех заказчиков и исполнителей преступления.
Также в политической силе пообещали инициироватьзаконопроект о запрете деятельности всех радикальных националистических организаций на Украине.
Отметим, что на заявление ОПЗЖ на своем telegram-канале отреагировал глава «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, который заявил, что «прилет» гранаты в офис ОПЗЖ якобы является открытой провокацией неких «реваншистов». Билецкий добавил, что «существует мнение», что в неких «кремлевских методичках» украинских партий, которые он назвал «ватными», якобы появился пункт о самоуничтожении с дальнейшим оклеветанием «патриотов» (украинских радикалов).
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Напомним, ранее украинские радикалы избили в Харькове Никиту Роженко — активиста партии известного украинского блогера Анатолия Шария.