Киев, , 09:42 — REGNUM Украинские радикалы бросили гранату в офис партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» в городе Полтава, чудом не погибла молодая девушка, сообщили 3 июля в пресс-службе политической силы.

«Террористическое нападение на партийный офис ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ в Полтаве — это вызов всему украинскому обществу. Национал-радикалы окончательно сбросили маску «политиков» и превратились в террористов, чья деятельность несет прямую угрозу жизни и безопасности всех и каждого украинского гражданина. Дерзость, с которой действуют террористы, стала результатом безнаказанности всех их предыдущих деяний. Результатом заигрываний с ними нынешней власти», — отметили на сайте «Оппозиционной платформы — за жизнь».

В пресс-службе политической силы также призвали президента Украины Владимира Зеленского и его политическую команду перестать «заискивать» перед националистами, придумывать для националистов специальные органы при президенте и «выписывать индульгенции за каждое совершенное злодеяние».

«Трусость и дальнейшее бездействие власти, отказ от обуздания террористических организаций, неприкрыто действующих в Украине — это соучастие в их преступлениях», — отметили в ОПЗЖ.

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В политической силе также потребовали самой жесткой реакции правоохранительных органов на совершенный террористический акт, а также привлечения к уголовной ответственности «по всей строгости закона» всех заказчиков и исполнителей преступления.

Также в политической силе пообещали инициироватьзаконопроект о запрете деятельности всех радикальных националистических организаций на Украине.

Отметим, что на заявление ОПЗЖ на своем telegram-канале отреагировал глава «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, который заявил, что «прилет» гранаты в офис ОПЗЖ якобы является открытой провокацией неких «реваншистов». Билецкий добавил, что «существует мнение», что в неких «кремлевских методичках» украинских партий, которые он назвал «ватными», якобы появился пункт о самоуничтожении с дальнейшим оклеветанием «патриотов» (украинских радикалов).

«Мы располагаем информацией, что в пяти регионах ватные силы планируют провокации… На эти провокации мы ответим четко и спокойно. И это только ускорит исчезновение этой нечисти с нашей земли», — пообещал радикал.

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Напомним, ранее украинские радикалы избили в Харькове Никиту Роженко — активиста партии известного украинского блогера Анатолия Шария.