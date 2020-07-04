Тегеран, , 08:10 — REGNUM 3 июля посол Ирана в Ереване Аббас Бадахшан Зоури и министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян на встрече в армянской столице подчеркнули важность развития двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи армянский министр выразил надежду, что отношения между двумя соседними странами будут и дальше расширяться в период пребывания посла Ирана в Ереване на своём посту. Папикян отметил, что совместные планы развития Ирана и Армении свидетельствуют о высоком уровне двустороннего сотрудничества.

Посол Ирана, в свою очередь, выразил готовность Тегерана к дальнейшему расширению сотрудничества с Ереваном, подчеркнув необходимость использования имеющихся потенциала и возможностей в расширении экономических отношений.

Стороны также обсудили перспективы реализации совместных планов сотрудничества в укреплении транспортной и энергетической инфраструктуры двух государств.

Посол Ирана и министр Армении также обсудили меры, принятые обеими странами для сдерживания коронавирусной инфекции (COVID-19), а также для преодоления последующих экономических кризисов.