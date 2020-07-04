Тегеран, 4 июля 2020, 08:12 — REGNUM 3 июля военный атташе Ирана в Багдаде Мостафа Морадян и председатель Комитета по безопасности и обороне иракского парламента Мохаммед Редха Аль-Хайдар на встрече рассмотрели пути расширения сотрудничества в области безопасности и обороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость реализации подписанных ранее военно-оборонных соглашений, отметив необходимость дальнейшего развития сотрудничества в этих областях.
Иракская сторона высоко оценила поддержку Ирака со стороны Исламской Республики в ходе борьбы страны с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что данные усилия являются примером братства между Ираном и Ираком.
Ранее иранский дипломат также провел встречу с министром обороны Ирака Джумой Анадом Саадуном, в ходе которой стороны обсудили пути расширения военного и оборонного сотрудничества.