Тегеран, , 08:12 — REGNUM 3 июля военный атташе Ирана в Багдаде Мостафа Морадян и председатель Комитета по безопасности и обороне иракского парламента Мохаммед Редха Аль-Хайдар на встрече рассмотрели пути расширения сотрудничества в области безопасности и обороны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость реализации подписанных ранее военно-оборонных соглашений, отметив необходимость дальнейшего развития сотрудничества в этих областях.

Иракская сторона высоко оценила поддержку Ирака со стороны Исламской Республики в ходе борьбы страны с террористической группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что данные усилия являются примером братства между Ираном и Ираком.

Ранее иранский дипломат также провел встречу с министром обороны Ирака Джумой Анадом Саадуном, в ходе которой стороны обсудили пути расширения военного и оборонного сотрудничества.