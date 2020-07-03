Бишкек, 3 июля 2020, 19:05 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.
Жээнбеков пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности, а народу Белоруссии — мира и процветания.
«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее расширение всего комплекса киргизско-белорусских отношений», — говорится в поздравительном послании.
ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2019 года Киргизия наторговала с Белоруссией на $55,4 млн (3,9 млрд рублей), что составляет лишь 2,1% от объема товарооборота республики с другими странами-членами ЕАЭС или 0,8% от общего объема ее внешнеторгового оборота.