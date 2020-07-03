Париж, , 16:03 — REGNUM Назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном на пост главы правительства 55-летний Жан Кастекс прошел долгий путь, передает BFM TV.

Жан Кастекс был помощником генерального секретаря президента под руководством экс-главы государства Николя Саркози с 2010 года и до конца срока его полномочий.

«У него (Жана Кастекса) есть связи повсюду, он может делать то, что нужно, в нужном месте», — заявил Франк Луври, бывший советник главы государства.

Жан Кастекс также хорошо знаком с социальными вопросами. Новый глава правительства Франции работал в министерстве здравоохранения и солидарности, а затем в министерстве труда.

В сентябре 2017 года Жан Кастекс был назначен межведомственным делегатом на Олимпийские и Параолимпийские игры 2024 года, а также председателем Национального спортивного агентства.

Кроме того, в мае 2020 года Жан Кастекс был переизбран на пост мэра Прада, небольшого городка в департаменте Восточный Пиренеи, набрав более 75% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции, объяснили назначение Жана Кастекса на пост нового премьер-министра страны.

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