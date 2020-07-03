Сухум, , 15:20 — REGNUM В конституцию Абхазии нужно внести изменения для перераспределения полномочий между ветвями власти. Об этом 3 июля сказал президент страны Аслан Бжания на пресс-конференции, организованной «Интерфакс».

"Речь идет о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усилении роли парламента», — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что для работы в этом направлении будут подключены специалисты и все решения нужно будет тщательно продумать. Бжания добавил, что планируется внести поправки к конституции в 2021 году.

Стоит отметить, что в 2021 году в Абхазии должны пройти парламентские выборы.