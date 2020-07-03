Тбилиси, , 15:03 — REGNUM Берлин согласился выдать Тбилиси бывшего главу департамента исполнения наказаний Грузии Давида Чаукуа, разыскиваемого на родине по делу о пытках заключенных. Об этом 3 июля сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, экстрадиция должна произойти сегодня, 3 июля. Сообщается, что эту информацию подтвердили в министерстве юстиции и в Генпрокуратуре Грузии.

Напомним, Чаукуа покинул Грузию в сентябре 2012 года на фоне обвинений в пытках и унижении заключенных, а также других преступлениях. После того, как 2012 году в стране сменилась власть, в его отношении были заведены уголовные дела, а в марте 2013 года Чаукуа объявили в розыск по «красному циркуляру» Интерпола.