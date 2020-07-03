Москва, , 13:28 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский в своём телеграм-канале проанализировал ход и организацию голосования по поправкам к Конституции РФ в Москве. В частности, он пишет, что сам пытался дважды проголосовать, но не вышло:

«Столица была как под лупой, так как здесь все оппозиционные штабы. Свидетельствую — процедура голосования была тяжелой, как по трудозатратам, так и по эпидемиологии, но в целом всё прошло на позитиве. Нарушения присутствовали, фальсификации — нет, что признали даже оппозиционные наблюдатели.

В части сравнения Москвы и регионов явка и итоги свидетельствуют не о различиях в одобрении поправок, а о расхождениях в электоральной культуре столицы и территорий. Понять (принять) это непросто, но так оно и есть.

О нарушениях. Были ли они? Да, были. Много ли их? Минимальное количество, не оказавшее никакого влияния на результаты плебисцита. Хорошо, оказавшее, но в пределах сотых (десятых) долей процента. Я лично пытался выявить нарушение и проголосовать дважды, но у меня ничего не получилось.

Кстати, по е-голосованию. Многие думали, что электронный формат (к которому, к слову, претензий ни у кого нет) покажет истинную картину народного волеизъявления. Ух, мы им покажем! И что? В столице отличия в пределах 3 п.п.: при е-голосовании «за» — 62%, при обычном — 65%. Уж, казалось бы, продвинутая московская публика с рюкзачками и смузи отринет поправки начисто, ан нет — почти двукратный перевес одобрения», — иронизирует Никита Кричевский.

В заключение он обратился ко всем, кто продолжает говорить о нарушениях и нестыковках:

Никита Кричевский «Я бы и рад с вами согласиться, просто из чувства солидарности, но как быть с трехкратной разницей между «за» и «против»? Это ведь не 3% и даже не 30, а гораздо больше. Впрочем, менталитет у нас такой, что мы всегда готовы к любому кипишу, кроме голодовки. Но это уже не избирательная проблема».

Как уже сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ было инициировано после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Голосование пришлось принести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса.

По итогам решающего дня голосования поправки к Конституции добрили 77,92% избирателей, «нет» сказали 21,27%.

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