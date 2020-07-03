Киев, 3 июля 2020, 13:23 — REGNUM Преодоление последствий наводнения в Западной Украине потребует дополнительных 2 млрд гривен или $73,5 млн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
Напомним, по предварительным подсчётам, только Черновицкой области необходимо для преодоления последствий наводнения $48,5 млн или 1,3 млрд гривен.
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На данный момент на Украине остаются разрушенными 212 мостов и более 200 км автодорог.
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