Киев, , 13:23 — REGNUM Преодоление последствий наводнения в Западной Украине потребует дополнительных 2 млрд гривен или $73,5 млн, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июля во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

«Более 750 млн гривен — не окончательная сумма, которую правительство направит на восстановление структуры регионов. Мы получили от наших ответственных органов предварительные расчёты, дополнительно для преодоления последствий стихии нам нужно будет около 2 млрд грн», — рассказал он.

Напомним, по предварительным подсчётам, только Черновицкой области необходимо для преодоления последствий наводнения $48,5 млн или 1,3 млрд гривен.

Читайте также: На Украине остаются подтопленными 11 населённых пунктов

На данный момент на Украине остаются разрушенными 212 мостов и более 200 км автодорог.

Читайте также: На Украине остаются подтопленными 11 населённых пунктов