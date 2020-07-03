Киев, , 10:40 — REGNUM В Львовской, Тернопольской и Черновицкой областях Украины подтоплены 11 населённых пунктов, сообщили 3 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«3 июля на территории западных областей остаётся подтопленными 11 (было 349) населённых пунктов: Черновицкая — 7, Киевская — 2 и Тернопольская области — 2», — сказано в сообщении.

В трёх областях разрушены в общей сложности 202,5 км автомобильных дорог и 212 мостов.

С момента начала ликвидации последствий паводка сотрудники ГСЧС спасли 478 человек и эвакуировали 721 человека. Всего в операции принимали участие 563 человека и 195 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Черновицкой области заявили, что предварительная сумма нанесённого паводком ущерба составляет $48,5 млн или 1,3 млрд гривен.

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