Джакарта, , 11:19 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заручилась международной поддержкой в отношении плана Израиля по аннексии палестинской территории, сообщает Antara.

«Я получила много положительных ответов от стран, включая ЮАР, Бруней, Малайзию, Китай, Японию, Россию, Тунис, Вьетнам, Египет, Иорданию, Ирландию, Францию и многие другие, а также генеральный секретарь ООН», — заявила Ретно Марсуди на онлайн-конференции в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, страны поддержали стремление Индонезии мобилизовать международное сообщество для предотвращения плана Израиля по аннексии Палестины.

«Существует обеспокоенность тем, что аннексия не только поставит под угрозу региональную и глобальную стабильность, но и подорвет эффективные меры по уменьшению воздействия COVID-19», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 18 марта по 1 июля 2020 года в общей сложности 121 638 граждан Индонезии вернулись на родину из-за границы во время вспышки COVID-19.

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