Москва, , 11:05 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») предложила сделать 1 июля выходным и отмечать День Конституции.

«Когда-то День Конституции считался праздничным и нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад. Было бы неплохо вернуть традицию и объявить Днем Конституции не 12 декабря, а 1 июля», — отметила Епифанова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») предложил отмечать 1 июля День национальных интересов. Поддержав поправки в Конституцию, граждане проявили общенациональную волю к суверенитету, развитию, солидарности, отметил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предложили 1 июля отмечать День национальных интересов