Москва, , 05:14 — REGNUM В результате перевооружения новую авиационную технику за пять лет получили более 20 полков в Воздушно-космических силах (ВКС) России, заявил главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. Интервью с главкомом 3 июля опубликовала газета «Красная звезда».

По его словам, за последние пять лет состав вооружения и военной техники ВКС существенно изменился. С 2015 года авиационные соединения в соответствии с государственным оборонным заказом ежегодно получают современные летательные аппараты. В их числе «такие, как новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные МиГ-31БМ, боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ и другие».

Суровикин отметил, что с учётом также поставляемой в войска новой радиолокационной и ракетной техники ПВО и ПРО, доля современного вооружения ВКС уже превысила 70%.

Также главком ВКС отметил систему боевой подготовки, которая постоянно совершенствуется с учётом развития средств воздушного нападения зарубежных стран, «а также опыта применения Вооружённых Сил в Сирийской Арабской Республике».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (25 самолётов-разведчиков и семь БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождался российскими РЛС. Истребители дежурных сил ПВО 10 раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

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