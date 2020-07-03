Москва, 3 июля 2020, 01:42 — REGNUM Почётное звание «Город трудовой доблести» по указу президента России Владимира Путина получили двадцать российских городов. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе Кремля.
Звания присвоены городам Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород. Его также получили Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.
Отмечается, жители перечисленных городов внесли крупный промышленный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечили производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм.
Напомним, о готовности подписать указ Владимир Путин сообщал 2 июля на заседании российского организационного комитета «Победа». Тогда российский лидер поддержал присвоение почетного звания 20 городам из 28, которые подали заявки.
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