Москва, , 15:47 — REGNUM В список 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли города Поволжья. Об этом заявлено сегодня, 2 июля, в ходе заседания организационного комитета «Победа».

Президент Владимир Путин поддержал присвоение данного почётного звания 20 городам, в число которых попали восемь населённых пунктов из ПФО. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Саратов, Казань, Ижевск, Уфа и Ульяновск.

Глава государства поблагодарил всех «за серьёзную проработку вопроса присвоения звания «Город трудовой доблести».

«Это большой труд и большая ответственность скрупулёзно проработать такой объём исторических материалов, статистических сведений, тем более когда эти результаты с нетерпением люди ждут», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что «показателен пример Нижнего Новгорода»:

«Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград, а внуки и правнуки тех, кто без сна и отдыха работал под бомбёжками на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей. Больше лишь у Уфы, где в поддержку присвоения городу звания собрали более 1 млн подписей».

Отметим, что высокого звания также будут удостоены следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Томск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.

Владимир Путин заверил, что «все необходимые документы» о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» он подпишет «в самое ближайшее время».

Напомним, всего на получение звания «Город трудовой доблести» претендовали около 70 городов.