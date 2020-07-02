Москва, 2 июля 2020, 15:47 — REGNUM В список 20 городов, которые в год 75-летия Победы получат почётное звание «Город трудовой доблести», вошли города Поволжья. Об этом заявлено сегодня, 2 июля, в ходе заседания организационного комитета «Победа».
Президент Владимир Путин поддержал присвоение данного почётного звания 20 городам, в число которых попали восемь населённых пунктов из ПФО. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Саратов, Казань, Ижевск, Уфа и Ульяновск.
Глава государства поблагодарил всех «за серьёзную проработку вопроса присвоения звания «Город трудовой доблести».
Он также подчеркнул, что «показателен пример Нижнего Новгорода»:
Отметим, что высокого звания также будут удостоены следующие города: Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Омск, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Томск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.
Владимир Путин заверил, что «все необходимые документы» о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» он подпишет «в самое ближайшее время».
Напомним, всего на получение звания «Город трудовой доблести» претендовали около 70 городов.