Москва, 2 июля 2020, 15:29 — REGNUM План законопроектных работ, которые последуют за внесением поправок в Конституцию России, должен быть предметным, и реализация поправок должна начаться в ближайшее время, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что значительное число граждан России проголосовало против внесения изменений в Конституцию, и это объясняется большим числом нерешённых в стране проблем.
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