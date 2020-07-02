Москва, , 15:29 — REGNUM План законопроектных работ, которые последуют за внесением поправок в Конституцию России, должен быть предметным, и реализация поправок должна начаться в ближайшее время, считает генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он заявил 2 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Владимир Путин на участке для голосования Kremlin.ru

«Изменения должны быть имплементированы быстро, и люди должны почувствовать изменения достаточно быстро. Прежде всего, в социальной сфере, — сказал Орлов. — Это референдум о доверии, и власть в нём победила. А точнее в нём победил Владимир Путин. Именно он сегодня имеет новый мандат граждан на новую политику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что значительное число граждан России проголосовало против внесения изменений в Конституцию, и это объясняется большим числом нерешённых в стране проблем.

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