Москва, , 14:36 — REGNUM Электронное дистанционное голосование по поправкам к Конституции РФ прошло успешно. Об этом 2 июля заявила международный эксперт из Франции, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди Зих (Jeanine Arnoldy Sich) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы отмечаем успех проведения электронного голосования. И электоральные процессы демонстрируют эволюцию в технологиях. Для избирателей важно, что в ходе проведения электронных выборов были предприняты необходимые меры защиты персональной информации», — сказала Зих.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор временной рабочей группы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов заявил о том, что Россия готова поделиться технологиями электронного голосования с другими странами.