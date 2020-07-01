Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM По данным экзитпола, в Петербурге несколько снизилась доля проголосовавших за поправки к Конституции. Об этом сообщила журналистам ведущий специалист-аналитик Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Эмилия Черешкевич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экзитпол на одном из участков в Петербурге

К 14:00 мск 1 июля на выходе с участков было опрошено 10 тыс. 997 петербуржцев.

Черешкевич не уточнила, сколько из них отказались сказать, как проголосовали. В первой волне опрошенных таковых было более 31%.

По результатам второй волны экзитпола процент тех, кто согласился ответить и поддержал поправки, снизился с 74,9% до 68,9%.

«Против — 29,5%. Испорченных бюллетеней также несколько меньше — 1,6%», — сказала аналитик.

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