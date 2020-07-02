Москва, , 07:10 — REGNUM Коронавирусная эпидемия задала своим приходом вопрос, ответ на который должны дать те в России, кто занят стратегическим планированием. О том, почему статьи зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и секретаря Совбеза Николая Патрушева определяют два различных подхода к будущему России, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев Kremlin.ru

Отношение к коронавирусной эпидемии может намекнуть в статьях Патрушева и Медведева на имеющиеся у авторов представления о форме российской политической субъектности. Если принять все правила отношения к эпидемии, предлагаемые «международным сообществом» как должное, а саму ситуацию вокруг коронавируса как центральное мировое событие, то субъектная позиция России в значительной мере размывается, сводясь к простому «делай как все» или «у нас тоже коронавирус, как и у всех приличных людей».

Такой подход, ставящий ценность согласия с Западом во главу угла, характерен для статьи Медведева. И, напротив, статья Патрушева мало того, что не ставит во главу угла коронавирус, посвящая ему лишь малую долю текста, она еще и ставит под сомнение саму необходимость для России во всем и всегда соглашаться с «общечеловеческими» (а, на поверку, навязанными Западом) ценностями. Первый подход — в статье Медведева — может оцениваться как стратегический отказ от выработки собственного концептуального видения, заимствование концепций из «общечеловеческой» копилки, не задумываясь над тем, кто их туда положил.

Путь же, предлагаемый Патрушевым, более труден, но и более достоен, ибо включает необходимость взвешивать и обдумывать ценности, не соглашаясь признавать полезным все, что помечено ярлыком «общечеловеческого». Так с какой же концепцией более по пути политически неравнодушным гражданам России?

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