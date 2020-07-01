Брянск, , 11:31 — REGNUM Ещё два заявления об участии в выборах на должность губернатора поступили в избирательную комиссию Брянской области, сообщает 1 июля корреспондент ИА REGNUM. Таким образом, на пост главы региона претендуют уже пять кандидатов.

30 июня пакет документов в облизбирком подал представитель от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Сергей Курденко. В этот же день заявление приняли от кандидата областного отделения Казачьей партии РФ Сергея Чернышова.

Выборы губернатора Брянской области состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Ранее в облизбирком подали документы действующий глава региона Александр Богомаз («Единая Россия»), Дмитрий Корнилов («Гражданская Платформа») и Андрей Архицкий (КПРФ).

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