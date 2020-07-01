Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области к 12:00 по местному времени на избирательные участки пришли 1 412 621 избирателей. Об этом на брифинге заявил глава облизбирклма Владимир Русинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 25 июня свой голос отдали 42,31% избирателей. Рекордсменом по явке является посёлок Пелым — 75,89%. А наименее активным стал Чкаловский район Екатеринбурга (31,65%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 июня в России проходит голосование по поправкам в Конституцию. Оно завершится 1 июля.

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