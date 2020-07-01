Кемерово, , 08:13 — REGNUM Явка избирателей на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Кузбассе на 10:00 (время местное) сегодня, 1 июля, составила 78,05%. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК РФ.

Всего в Кузбассе в 8:00 (время местное) сегодня открылись 1699 участков, из них в Кемерове — 204.

При этом, для работников предприятий с непрерывным циклом производства в жилом районе Кедровка и для сотрудников КАО «Азот» в Заводском районе участки открылись в 6:00 (время местное).

Кроме того, ко всем желающим члены УИК готовы приехать на дом.

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