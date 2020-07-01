Кемерово, , 04:00 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 1 июля, стартовал основной день голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В областном центре — Кемерове — в 8:00 (время местное) открылись 204 избирательных участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для работников предприятий с непрерывным циклом производства в жилом районе Кедровка участки открылись в 6:00 (время местное). Ещё один избирательный участок в Заводском районе — № 232 — открылся в 6:00 для сотрудников КАО «Азот».

Также ко всем желающим члены УИК приедут на дом — для этого нужно до 17:00 оставить заявку на своём избирательном участке по телефону.

Предусмотрено голосование пациентов стационаров и тех, у кого нет постоянной прописки.

На всех территориях для голосования работают сотрудники полиции, а маршруты дежурных экипажей ГИБДД скорректированы с учётом расположения избирательных участков.

На участках в течение дня по графику будут проводить дезинфекцию. Каждому участнику голосования на входе измерят температуру, выдадут одноразовую медицинскую маску, перчатки и ручку для заполнения бюллетеня. В помещениях нанесена специальная разметка.

Напомним, что общероссийское голосование началось в Кузбассе 25 июня. В регионе открылись 1699 участков. Столько же участков открылись сегодня, 1 июля, в 8:00 (время местное).

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проголосовал утром 25 июня.

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