Тайбэй, , 06:29 — REGNUM Власти Тайваня открывают учреждение, которые будет помогать людям, желающим сбежать из Гонконга, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что офис будет открыт в Тайбэе и его услугами смогут воспользоваться все желающие покинуть Гонконг после принятия закона о нацбезопасности. Таким образом тайваньские власти намерены поддержать свободу слова в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Глава гонконгской администрации Кэрри Лам назвала принятие закона «историческим шагом», которые позволит восстановить стабильность в регионе.

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