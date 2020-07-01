Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Администрация Facebook удалила более 300 аккаунтов, связанных с американским экстремистским движением, провоцирующим в США вторую гражданскую войну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 1 июля на сайте компании Facebook.

В социальных сетях Facebook и Instagram, принадлежащих компании, были удалены более 300 аккаунтов и более 100 групп и сообществ, деятельность которых непосредственно связанна с американским экстремистским движением Boogaloo (так на сленге называют гражданскую войну). Одновременно были удалены около 500 групп и сообществ, в которых также были опубликованы материалы схожего содержания.

В американских СМИ отмечается, что активисты экстремистского движения, целью которого является разжигание в США второй гражданской войны, несколько раз были замечены на протестах, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда.

Как сообщало ИА REGNUM, американская корпорация Microsoft приостановила размещение рекламы в социальных сетях Facebook и Instagram.

Отмечается, что недовольство руководства корпорации Microsoft вызвал факт размещения рекламных публикаций рядом с нежелательным контентом, который связан с «разжиганием ненависти, порнографией и терроризмом».

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