Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден, который, скорее всего, станет кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил, что в рамках своей предвыборной кампании он не будет проводить митинги. Об этом Байден заявил сегодня, 30 июня.

По словам Байдена, из-за пандемии коронавируса он не намерен проводить предвыборные митинги в рамках своей кампании. Он подчеркнул, что таким образом он хочет защитить себя и избирателей от коронавируса.

Стоит отметить, что действующий президент США Дональд Трамп, который хочет переизбраться на второй срок, напротив, проводит множество митингов.

Напомним, что в США выявлено наибольшее число случаев COVID-19 среди всех стран мира. Сейчас коронавирус в Соединенных Штатах перекинулся на южные штаты.