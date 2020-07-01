Новосибирск, , 04:00 — REGNUM В Новосибирской области в 8:00 (время местное) сегодня, 1 июля, открылись 2013 избирательных участков для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»). Подать заявления для голосования «на дому» жители региона могут до 17:00 часов в участковые комиссии по месту регистрации или по месту нахождения.

На 317 избирательных участках в Новосибирске используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Изготовление протокола об итогах голосования с QR-кодом применяется на 1 695 участках.

В избирательной комиссии Новосибирской области подчеркнули, что голосование проходит с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, разработанных Центральной избирательной комиссией России совместно с Роспотребнадзором.

Все желающие члены избиркомов, задействованные в работе на голосовании, протестированы на коронавирус. Они оснащены средства индивидуальной защиты. Также СИЗы выдаются наблюдателям, представителям СМИ и избирателям — в случае отсутствия.

Накануне, 30 июня, новосибирский избирком сообщал, что до дня общероссийского голосования проголосовали 465 066 новосибирцев — это 21,6% от количества избирателей области. В помещениях УИК проголосовали 302 783 избирателя (65,1% от общего количества проголосовавших). Количество проголосовавших «на дому» — 98 847 новосибирцев (21,3%).

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