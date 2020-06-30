Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM В Петербурге зарегистрировались почти 15 тыс. наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции. Об этом заявила председатель Общественной палаты города Ирина Соколова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она заметила, что Общественная палата Петербурга таким образом «перевыполнила» план, ведь ЦИК рекомендовал иметь по шесть наблюдателей на участок. В Северной столице около 1900 участковых избиркомов, требовалось собрать 11,4 тыс. наблюдателей, но к 30 июня поступило 14,5 тыс. заявок.

«Заявления подавались вплоть до вчерашнего дня. Они обрабатываются, поэтому, думаю, количество наблюдателей будет увеличиваться», — сказала Соколова.

Заметим, ранее в СМИ появлялись свидетельства того, что на некоторых участках было пустынно, наблюдатели либо отсутствовали, либо приходили под вечер на несколько часов, не присутствовали они также в некоторых случаях и на «уличном» голосовании.

Представитель Горизбиркома 30 июня пояснил, что если никто не выражает желания следить за надомным голосованием, то нарушения здесь нет. Он также уточнил, что распределение по семь наблюдателей на участок не означает, что каждый день с 25 июня по 1 июля — пока идет досрочное голосование — все семь из них неотлучно должны находиться на месте: они могут сменять друг друга и уходить.

«Такого еще в истории нашей страны не было», — сказала Ирина Соколова, имея в виду голосование, растянутое на неделю.

Она подчеркнула, что из-за новой процедуры наблюдателям на общественных началах приходится работать семь дней подряд, включая будни.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что уникальность нынешнего процесса еще и в том, что все наблюдатели выдвинуты через Общественную палату Петербурга, а конкурирующих кандидатов в бюллетене нет, соответственно, они не направляют на участки «конкурирующих» наблюдателей.

«Они не смотрят, кто из конкурентов что-то нарушил, а вместе рука об руку смотрят», — сказал Солонников.

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