Москва, , 17:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что пандемия коронавируса не только не ослабила интерес к поправкам в Конституцию, но и сделала нормы более актуальными.

«Хорошо, что звучат разные мнения, и это как раз достижение демократии, это возможность, которая есть у каждого гражданина — высказывать свою точку зрения», — заявил Володин в эфире Первого канала.

Так спикер Госдумы ответил тем, кто считает, что с пандемией поправки к Конституции утратили актуальность и интерес к поправкам снизился.

Он сообщил, что на сайте Госдумы были опубликованы поправки в Основной закон страны, на сегодняшний день с поправками ознакомились 6,8 млн человек.

«И это несмотря на проблемы, которые связаны с коронавирусной инфекцией», — сказал парламентарий.

Он также отметил положительные моменты голосование в течение недели.

«У нас сейчас есть возможность на протяжении не одного дня, а недели принять участие в голосовании. Есть такая возможность у человека, он может ей воспользоваться. Можно сегодня это сделать, как мог это сделать вчера, позавчера. Это также расширяет возможности наших граждан», — сказал Володин.

Кроме того, уверен спикер Госдумы, ситуация с пандемией высветила важные социальные запросы, которые как раз предложено закрепить в Конституции, в частности, речь идет о качественной и бесплатной медицинской помощи, о социальных гарантиях.

«Речь идет о том, что многие поправки подтвердили свою актуальность в этой непростой ситуации, речь идет о доступности качественного здравоохранения, об этом как раз в поправках говориться, речь идет о социальных стандартах», — говорит парламентарий.

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