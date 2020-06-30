Москва, , 17:36 — REGNUM Упомянуть в Конституции тезис о недопустимости любых действий, направленных на отчуждение территории России, а также о недопустимости призывов к таким действиям — значит обозначить принципиальную позицию страны, в соответствие с которой разбрасываться своими территориями Россия не будет, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 30 июня, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева.

Проект поправок к Конституцию предполагает внесение следующего дополнения в статью 67: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются«.

» Когда мы в рамках рабочей группы обсуждали эту поправку, то говорили о том, что это в первую очередь — декларация позиции нашей страны: мы не буем разбрасываться территориями, это принципиальная позиция. Какой-либо реальной угрозы сегодня нет, но декларация, тем не менее, важна.