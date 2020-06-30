Анкара, , 23:17 — REGNUM В ответ на заявления Анкары о готовности превратить в мечеть музей Айя-София христианские иерархи начали довольно вяло порицать такие высказывания. Почему реакция христианских Церквей не была бодрой и дружной, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Изображение в соборе Святой Софии Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожалуй, самым интересным и загадочным стало выступление главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, который вспомнил о храме Святой Софии как «символе Византии и православия». Таким образом, вероятно, митрополит Илларион хотел подчеркнуть нежелание православных видеть Айя-Софию в роли мечети и напомнить о ее исторической роли главного христианского храма Восточной Римской империи.

На этом фоне заявления Ватикана или Константинопольского патриарха выглядят бледно и напоминают попытки умыть руки. Хотя не лишена оригинальности мысль армянского константинопольского епископа Саака II Машаляна, предложившего сделать Святую Софию местом молитвы для всех религий. Интересно, что действительно яркие и эмоциональные критические высказывания обрушились на Анкару со стороны великого муфтия Египта, раскритиковавшего даже завоевание османами Константинополя. Но, пожалуй, важнее всего для Анкары оказалось отсутствие реакции со стороны США.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Анкаре не удается разыграть Святую Софию в своей внешней политике».