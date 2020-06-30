Улан-Батор, , 17:15 — REGNUM В Монголии 30 июня, состоялась первая сессия нового парламента. В церемонии открытии участвовал президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, выступивший с речью на открытии сессии.

Глава страны напомнил депутатам, что они заняли посты в то ответственное время, когда страна столкнулась с экономическими и социальными проблемами. Также он напомнил о необходимости работать добросовестно и честно, не допуская ошибок предыдущих депутатов.

«Были случаи, когда предыдущие члены Великого государственного хурала злоупотребляли своими полномочиями, получали огромные займы через Фонд развития малых и средних предприятий, что вызвало волну народного возмущения. Имена депутатов фигурировали в скандалах, тем самым законодатели потеряли доверие народа. Против 27 из 606 кандидатов, которые боролись за депутатские место на прошедших выборах, возбуждены уголовные и административные дела. Но ЦИК не выполнил свои обязанности должным образом, выдал им удостоверения. Из-за небрежности ЦИК 6 кандидатов после получения права на выдвижение кандидатуры по решению суда были арестованы», — заявил Халтмаагийн Баттулга.

По его словам, Центральный избирательный комитет не принял никаких мер и не комментировал ситуацию, тем самым совершив серьезную ошибку. Президент считает, что глава ЦИК должен уйти в отставку.

«Выборы показали, что дальше ЦИК не должна продолжать работать так как работала ранее. ЦИК не дает официальные комментарии по спорным вопросам в ходе предвыборной кампании и после выборов, что порождает подозрение в нечестности выборов. Поэтому я требую от ЦИК срочно подать заявление и уйти в отставку», — заявил президент Монголии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, во время предвыборной кампании в парламент были арестованы 6 кандидатов. Среди них был бывший премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат. По итогам выборов он был избран, но все еще находится в СИЗО.