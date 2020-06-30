Ставрополь, , 16:06 — REGNUM За прошедшие шесть дней с начала голосования по поправкам к Конституции РФ в Северо-Кавказском федеральном округе приняли участие в волеизъявлении 3 399 883 человека, что составило около 58,5% от общего числа избирателей, наделенных правом голоса. Такие данные приводятся в сообщении полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрия Чайки в его Telegram-канале.

Наибольший процент проголосовавших зафиксирован в Чечне — 72,97%. Меньше всего участников голосования отмечено в Ингушетии — 45,6%.

Активность граждан в остальных регионах следующая: Карачаево-Черкесия — 62,63%, Северная Осетия — 61%, Кабардино-Балкария — 59,46%, Дагестан — 57,43%.

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