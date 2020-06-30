Грозный, , 11:10 — REGNUM В ходе голосования по изменениям в Конституции РФ не было зафиксировано ни одного нарушения или жалобы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«За первые четыре дня голосования по поправкам в Конституцию России в Чеченской Республике гражданский долг выполнили 484 447 человек, или 63,18% от общего количества избирателей. При этом не зафиксировано ни одного нарушения или жалобы со стороны наблюдателей», — написал Кадыров.

Он напомнил о своём требовании обеспечения прозрачности и объективности голосования, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.