Сатка, Челябинская область, , 16:05 — REGNUM В Сатке Челябинской области видеоролик о якобы возможности голосования по Конституции без паспорта оказался фейком. О недостоверности размещённой в соцсети «ВКонтакте» информации заявил его автор.

В ролике шла речь о том, что на участке №1203 будто бы можно проголосовать без паспорта. Но затем автор заявил, что ролик постановочный, и удалил видео.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество различных фейков перевалило уже за пять тысяч. Об \этом 29 июня заявлял член рабочей группы по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. По его словам, чаще всего такие материалы успешно распространяются в небольших населённых пунктах.

По данным на 30 июня речь шла уже о 7211 выявленных фейках. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина считает, что против голосования по изменению Конституции идёт целенаправленная информационная кампания.

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