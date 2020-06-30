Москва, , 14:11 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена на ближайшем заседании обсудит информацию о попытках вмешательства в голосование по поправкам к Конституции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Вице-спикер Госдумы, зампред ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») направил обращение в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании.

«Мы получили обращение от нашего коллеги, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, где он просит дать правовую оценку действиям и заявлениям ряда посольств западных стран, которые обвиняют Россию в нарушении прав сексуальных меньшинств, в том числе, путем внесения поправок в Основной закон. Мы запросим дополнительную информацию у МИД РФ, изучим все материалы, чтобы затем Комиссия могла соответствующим образом отреагировать», — сказал Пискарёв.

При этом, подчеркнул парламентарий, в поправках в Конституцию речь не идет о нарушении чьих-то прав, предлагается четко закрепить в Основном законе ценности народа — защиту семьи, брака, детей, заботу об их нравственном и духовном развитии.

«Естественно, ни одно иностранное государство не вправе нам навязывать свое мнение, все будут решать граждане в ходе голосования и, уверен, они такие поправки поддержат», — отметил глава комиссии.

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