Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Крупные технологические компанию начинают жестким образом пресекать деятельность президента США Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях, что подталкивает его к тому, что уйти с этих платформ на новые цифровые платформы, сообщает 29 июня Politico.

Так, социальная сеть Reddit удалила группу сторонников главы Белого дома «Дональд» в рамках своей кампании по противодействию сообществам, нарушающим правила сайта — за оскорбления и экстремистские высказывания. По тем же причинам была приостановлена работа канала предвыборного штаба Трампа на стриминговом сайте Twitch. Такой шаг был сделан на следующий день после публикации и затем удаления Трампом в Twitter видеозаписи, на которой его сторонник крикнул «власть белых» во время спора с участниками протестов.

В качестве альтернативы Twitter предвыборный штаб Трампа и большое число его сторонников проявили значительный интерес к Parler, который позиционирует себя как более свободная в плане высказываний платформа. Благодаря этому на ней уже сложилась определенная база пользователей с правым уклоном. На нее уже перешли сын Трампа Эрик, а также сенатор-республиканец из штата Техас Тед Круз.

«Эй, Twitter, твои дни сочтены», — написал глава предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл, присоединивший к своему сообщению ссылку на Parler.

Помимо Parler, у Twitter есть и другие альтернативы, такие как Gab, который позиционирует себя как социальная сеть без цензуры, Discord, благодаря своим закрытым чатам пользуется популярностью у правых, а также Urbit. Тем не менее даже эти альтернативные платформы начинают противодействовать деятельности правых. В частности, Discord закрыл одну из крупнейших групп, связанных с крайнеправым движением «Бугалу». Руководство платформы было вынуждено принять меры, после того как один из членов движения был обвинен в убийстве человека во время демонстраций, последовавших за гибелью чернокожего Джорджа Флойда.

Попытки технологических компаний подавить правый популизм на своих платформах чреват для Трампа дилеммой. С одной стороны, угрожая покинуть социальные сети, он получает рычаг давления для борьбы с ужесточением правил, с другой стороны, благодаря этим платформам у него есть возможность говорить напрямую с десятками миллионов человек, поэтому маловероятно, что он покинет их совсем.

Вместо этого президент и его сторонники постепенно отказываются от крупных платформ, экспериментируя с меньшими по масштабам платформами, которые, тем не менее, более предсказуемы для пользователей. Так, интерес к Parler со стороны предвыборного штаба Трампа был очевиден еще в прошлом году. Кроме того, штаб по переизбранию Трампа создал специальное приложение с элементами социальной сети.