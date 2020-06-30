Москва, , 13:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил российского предпринимателя Антона Александровича Зубко почетным консулом Республики Индонезия во Владивостоке, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Инаугурация Антона Александровича Зубко состоялась в посольстве Индонезии в Москве 29 июня 2020 года.

На церемонии посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди выразил надежду, что почетный консул Индонезии во Владивостоке сможет еще больше укрепить и улучшить отношения между Индонезией и Россией, особенно с российским Дальним Востоком.

«Потенциал сотрудничества между Индонезией и Россией огромен. Россия очень широкая страна, а Владивосток довольно далеко от Москвы. Присутствие почетного консула Индонезии во Владивостоке очень уместно для поддержки развития сотрудничества Индонезии с Дальним Востоком», — заявил посол Индонезии в Москве.

Антон Александрович Зубко заявил, что постарается как можно лучше реализовать это доверие и тесно сотрудничать с посольством Индонезии в Москве.

Согласно информации, представленной посольством Индонезии в Москве, предприниматель сети ресторанов и кафе во Владивостоке Антон Александрович Зубко занимается экспортом и импортом продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За последние пять лет его сеть кафе также регулярно поставляла кофейные зерна из Индонезии. Предприниматель учился в Австралии, много знает об Индонезии и несколько раз посещал эту страну.

В 2020 году Российская Федерация и Индонезия отмечают 70-летие установления дипломатических отношений между странами.

Согласно записям посольства Индонезии в Москве, на Дальнем Востоке находятся 56 граждан Индонезии, 35 из них — во Владивостоке. В основном это индонезийские студенты, которые проходят обучение в российских университетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Россию министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с заместителем министра обороны Российской Федерации Александром Фоминым.

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