Кызыл, , 12:39 — REGNUM В Туве по ситуации на 30 июня в голосовании по поводу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие более 143 тыс. местных жителей. Такие данные приводятся на сайте Центральной избирательной комиссии.

Добавим, что общее число избирателей, по данным республиканского избиркома, составляет около 196 тыс. человек. Таким образом, явка составила около 73%, что стало наиболее высоким результатом в Сибирском федеральном округе.

Также активно среди регионов Сибири голосуют жители Кемеровской области. Здесь к настоящему времени успели проголосовать почти 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 тыс. жителей четырёх отдалённых районов Тувы проголосовали досрочно с 15 по 28 июня.

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