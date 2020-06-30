Эрзинский район, Тува, , 07:32 — REGNUM В Туве завершилось досрочное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

Как отмечается, всего с 15 по 28 июня проголосовали более 10 тыс. жителей Каа-Хемского, Пий-Хемского, Тоджинского и Эрзинского районов.

«Количество наблюдателей за общероссийским голосованием составляет более 800 человек. Количество волонтеров Конституции 2020 составляет 450 человек», — добавили в избиркоме.

Напомним, с 25 июня в республике начался основной этап голосования. Как сообщало ИА REGNUM, 27 числа вместе с супругой и сыном проголосовал глава региона Шолбан Кара-оол.

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