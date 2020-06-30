Сеул, , 11:52 — REGNUM 29 июня представители секретариата Форума сотрудничества между Южной Кореей и странами Центральной Азии заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, мероприятие, в котором приняли участие представители Южной Кореи, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, проходило в онлайн-режиме.

Известно, что соответствующие договорённости были достигнуты в 2019 году в ходе 12-го форума, проходившего в Казахстане. В рамках подписанного документа страны создадут платформу, для содействия экономическому сотрудничеству и обменам.

Форум сотрудничества — консультативный орган, созданный в 2007 году с целью активизации сотрудничества в различных сферах, включая экономику, культуру, образование.