Махачкала, , 11:15 — REGNUM Глава Махачкалы Салман Дадаев принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, о чем сообщил на своей странице в Instagram. Для этого мэр посетил избирательный участок на территории юридического факультета Даггосуниверситета, выпускником которого он является.

Дадаев сообщил, что сделал выбор в пользу изменений, которые, по его мнению, очень важны на сегодняшнем этапе развития страны.

«В пакете поправок, вносимых в Конституцию, есть важные моменты, которые близки мне по духу. Это касается поправок в защиту института семьи, что близко мне как дагестанцу, как россиянину, поправок, которые направлены на укрепление муниципалитетов, которые важны для меня как для руководителя крупного муниципалитета», — написал градоначальник.

Дадаев также призвал жителей Дагестана и его столицы принять участие в голосовании. Оно, напомним, началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно.

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