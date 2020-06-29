Махачкала, , 13:04 — REGNUM Председатель правительства Дагестана Артем Здунов и первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Для этого они посетили избирательные участки в Махачкале, сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

По окончании процедуры голосования Здунов отметил, что в эти дни вся страна принимает «очень важное решение». По его словам, особое внимание в поправках направлено на социально ориентированные вопросы.

«Каждый гражданин имеет право развивать свой родной язык, культуру. Это касается всех народов России. Очень важны для нас вопросы территориальной целостности, защиты исторического наследия. В период пандемии мы поняли, насколько важна охрана здоровья человека, в каком бы регионе он ни находился. Принятие такой поправки позволит поднять ответственность бюджетов всех уровней, чтобы довести нашу медицину до уровня защиты человека в любой точке России», — сказал премьер.

Гусейнов пришел на избирательный участок, расположенный в здании медицинского колледжа имени Аскерханова. Он в свою очередь отметил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — «это тот случай, когда важно любому человеку, ответственному за судьбу Родины, не промолчать».

В пресс-службе сообщили, что на всех избирательных участках в Дагестане в связи с ситуацией с коронавирусом приняты «особые противоэпидемиологические меры». Участки обеспечены масками и перчатками, санитайзерами, одноразовыми ручками, дезинфицирующими ковриками. Перед входом всем пришедшим измеряют температуру тела.

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