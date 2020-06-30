Горно-Алтайск, , 10:38 — REGNUM За четыре дня голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию России, в Республике Алтай на избирательные участки пришли 40,5 тыс. местных жителей. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он призвал всех жителей принять участие в голосовании, отметив, что оно является важнейшим событием для граждан страны, которое определит её будущее. Кроме того, на участках приняты все меры безопасности.

«Поправки, предлагаемые в Основной закон, расширяют права жителей России, закрепляют в нем важнейшие социальные гарантии и направлены на повышение качества жизни людей, сохранение исторической памяти и целостности государства», — отметил глава.

Добавим, что по данным республиканского избиркома, на 1 января 2020 года здесь насчитывалось почти 162 тыс. человек с правом голоса.

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