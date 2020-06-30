Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM Среди жителей Республики Алтай высоким спросом пользуется придомовое голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной избирательной комиссии, передвижные пункты разворачиваются прямо во дворах.

«Для сохранности здоровья участников голосования в регионе продолжается придомовое голосование — во дворах домов развёрнуты специальные мобильные пункты для голосования. Они работают с 16:00 до 20:00», — отметили в избиркоме.

Всего в регионе открылось 236 участков для голосования. Как отмечается, здесь соблюдают все санитарные требования, в частности, регулярно проводится обработка помещений. Членов избирательных комиссии ранее протестировали на коронавирус. Избирателям на входе выдают маски и перчатки, обрабатывают руки антисептиком и проверяют температуру.

Впрочем, бесконтактные термометры, используемые на участках, зачастую имеют большие погрешности. Как сообщало ИА REGNUM, у некоторых избирателей они показали температуру тела в пределах от 32 до 37 градусов.

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