Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Партийный организатор фракции республиканцев в Сенате США Джон Тьюн предложил выкупить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф» у Турции. Его инициатива активно обсуждается, сообщает американская газета Defense News.

Тьюн предложил соответствующую поправку к проекту закона об оборонных бюджетных ассигнованиях на 2021 финансовый год. Выкупить находящиеся на вооружении турецкой армии ЗРС предлагается за счёт средств, выделенных Сухопутным войскам США на ракетное вооружение.

Сенатор полагает, что выкуп у Турции «Триумфов» разрешит тупиковую ситуацию по вопросу участия Анкары в американской программе производства истребителей F-35. Такой шаг снимет противоречия, которые накопились между США и Турцией.

Председатель комитета по международным отношениям Сената республиканец Джим Риш предложил более жёсткое решение — ввести против Анкары санкции, руководствуясь законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Издание отмечает, что инициативы сенаторов вряд ли будут приняты.

Как сообщало ИА REGNUM, США активно противодействовали реализации российско-турецкого контракта на поставку Анкаре российских ЗРС С-400.

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