Берлин, , 08:29 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретились лично с начала кризиса, вызванного пандемией, во дворце Мезеберг, расположенном в 70 километрах от Берлина, 29 июня, сообщает Le Figaro.

Встреча двух европейских лидеров дала возможностью обсудить тему председательства Германии в Европейском союзе (ЕС), а также план экономического восстановления после кризиса в области здравоохранения.

«Климатические амбиции являются «необходимостью и моральным долгом для человечества», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что соглашение о сокращении выбросов углерода должно быть заключено в рамках ЕС.

«На данный момент мы не соблюдаем Парижское соглашение», — отметили Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

Канцлер Германии также высказала идею о пограничном налоге на вредные выбросы.

«Мы должны защищать себя от тех, кто выбрасывает загрязняющие вещества», — подчеркнула глава правительства Германии.

Издание отмечает, что главная цель Германии во время председательства в ЕС — завершить разработку плана восстановления после коронавируса.

«Нам нужен эффективный инструмент, фонд стимулирования, который служит цели и приносит пользу регионам, наиболее пострадавшим от кризиса», — отметила Ангела Меркель.

«План восстановления должен быть эффективным», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним, президент Франции прибыл в Берлин 29 июня 2020 года после того, как публично выступил перед 150 членам Гражданской конвенции по климату в Париже. После рабочей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и совместной пресс-конференции оба лидера должны были продолжить свои консультации за ужином.

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