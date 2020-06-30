Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Пентагон не располагает достоверными сведениями о якобы сговоре российских разведслужб с террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Афганистана, заявил официальный представитель американского минобороны Джонатан Хоффман, сообщает пресс-служба ведомства.

«К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что американское военное ведомство продолжает изучать разведданные, в которых может содержаться какая-либо информация по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома США Кейли Макэнани заявил, что разведсообщество страны не пришло к единому мнению по публикации The New York Times о якобы финансировании российскими спецслужбами нападений на американских солдат в Афганистане. В администрации американского президента подчеркнули, что эта информация все еще проверяется.

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