Белгород, , 20:48 — REGNUM Очистить улицы городов от малоимущих автовладельцев призывает Белгородская областная дума в лице её председателя Н. В. Полуяновой.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» был внесен на рассмотрение в Государственную думу 25 июня 2020 года.

В документе предлагается установить штраф за эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.23 КоАП) и за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (ст. 12.5 КоАП) в размере 25 тыс. рублей. Для лиц, выпустивших в эксплуатацию механические транспортные средства с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума (ст. 8.22 КоАП) предусматривается штраф в размере 40 тыс. рублей.

Эти меры предлагается ввести под предлогом заботы о психическом здоровье людей. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что чрезмерная шумовая нагрузка резко снижает работоспособность, уменьшает эффективность отдыха, ведет к хроническому переутомлению, к глухоте, приводит к снижению иммунитета и росту заболеваний, то есть напрямую угрожает здоровью людей. Авторы законопроекта для аргументации своей инициативы выставляют вперёд щит в виде нового Руководства ВОЗ по вопросам шума в окружающей среде, которая, несомненно, забоится о благополучии жизни людей на планете Земля.

Одним из источников убийственного шума являются автомобили, добрая доля которых эксплуатируется автовладельцами не один десяток лет. Таких автолюбителей Белгородская дума называет недобросовестными водителями. Досталось от белгородских депутатов и должностным лицам, которые выпускают в рейс транспортные средства с высоким содержанием выбросов или уровнем шума.

Сейчас минимальный штраф за эксплуатацию таких транспортных средств составляет, по мнению авторов законопроекта, мизерную и незначительную сумму 500 рублей для физических лиц и 1000 рублей для должностных лиц.

По данным, предоставленным аналитическим агентством «Автостат», по состоянию на начало 2019 года в России насчитывалось 25,4 млн машин в возрасте старше 10 лет, что составляет 58% от общего легкового автопарка страны. Парк иномарок относительно молодой — лишь 47% таких автомобилей выпущены до 2009 года. Отечественные машины более старые: например, 74% зарегистрированных в стране машин Lada имеет возраст 10 и более лет. У брендов УАЗ, ГАЗ и «Москвич» этот показатель достигает 89%.

Так кого собираются штрафовать законодатели? Тех, кто не от благополучной жизни использует старые автомобили для того, чтобы выполнять ежедневную работу — таксистов, автобусные парки в отсталых дотационных регионах, глав семей, которые используют своё чиненое-перечиненое транспортное средство для того, чтобы добраться до единственного доступного места работы в пятидесяти километрах от дома?

Где же были инициаторы борьбы с шумом, когда начиналось строительство автобанов и так называемых транспортных хорд вдоль жилых домов, когда в жилых кварталах разрешалось открывать ночные клубы и круглосуточные рестораны, или когда выдавались разрешения на проведение ночных работ по демонтажу зданий и сооружений?

Выражение «люди — новая нефть» тянется красной нитью вдоль текста нового законопроекта. В нём же решается вопрос её эффективного выкачивания.

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